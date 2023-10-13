Карпов рассказал, в чём заключается крутость Ганчаренко

Защитник ЦСКА Вадим Карпов, выступающий сейчас за «Уфу» на правах аренды, поделился мнением об экс-главном тренере «армейцев» Викторе Ганчаренко, который сейчас работает в «Урале».

Карпов назвал белорусского специалиста главным тренером в своей профессиональной карьере.

«Он открыл для меня взрослый футбол. Крутость Виктора Михайловича в том, что он постоянно общается с футболистами, показывает, детально разбирает ошибки», — приводит слова Карпова «Чемпионат».

Напомним, Ганчаренко возглавлял ЦСКА в период с 2016 по 2021 год. Под его руководством «армейцы» выиграли Суперкубок России, а также дважды стали серебряными призёрами чемпионата страны.