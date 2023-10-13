Медведев — о лидерстве «Краснодара»: «Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

По мнению Медведева, пока рано считать «быков» главными конкурентами петербургской команды в борьбе за чемпионский титул.

«Да, сейчас «Краснодар» лидирует, но у нас впереди ещё два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьёзные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам», — цитирует Медведева Sport24.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Зенит» на семь очков. Отметим, что чемпионом последних пяти сезонов чемпионата России является команда из Санкт-Петербурга.