Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре сборной России с Камеруном.
- Сборная России наиграла на победу в матче с Камеруном?
- Была хорошая игра. Но было много потерь мяча в простых ситуациях. На это и Карпин обратил внимание. Но ничего, соперник просто был очень статусный. С такой обученной командой мы ещё не играли. Это и по обороне было видно – два наших центральных защитника немного не успевали. Но это ничего страшного, потому что это был первый такой матч. Надо чаще играть с такими сборными. И чем больше будет подобных матчей, тем лучше для нашей команды.
- Согласны с тем, что Сафонов стал первым номером сборной?
- Пока да. Кафанов тоже говорил о том, что Сафонов сейчас номер один. Если бы не Сафонов, то могли бы пропустить два или три мяча. Вчера он выручал. Хотя и ошибся немного, но сыграл в целом надёжно.
- В чём он ошибся?
- Несколько раз мяч ввёл и нам один раз даже чуть не забили из-за этого. А так, если бы не Матвей, нам бы и раньше забили, потому что подходы у Камеруна были.
- Что скажете об атаке нашей сборной?
- Мы могли забить и больше, но пока в нападении команда выглядела тяжеловато. Но с такими защитниками, как в Камерун, мы давно не играли. И потом, эта команда немного поменялась. Раньше она играла строго в атаке, а теперь и в обороне отрабатывает. Поэтому было тяжеловато. Но мы всё равно использовали свой моментик и победили при хорошей игре.
- Камерун в целом не разочаровал, всё-таки эта сборная достойно выглядела на чемпионате мира, а вчера ничего не смогла сделать?
- Это надо сказать спасибо Сафонову, потому что соперник создавал моменты – три раза выходили один на один, но забить не смог.
- Значит, нападающие соперника недоработали.
- Игра в атаке – это уже искусство. Они всё правильно делали – выходили на ворота. Но и у нас были выходы. У Пиняева мы видели сумасшедший момент. Он всё правильно делал – бил поверх головы вратаря, но не попал. Сергей, конечно, выделялся вчера своим дриблингом. Он включался в эпизодах.
- Как оцените игру наших легионеров Кузяева и Алексея Миранчука?
- Кузяев сыграл хорошо, проделал большой объем работы. Поэтому он и играет во Франции. Видно, что футболист находится в хорошем физическом состоянии. А Миранчук выглядел бледно. Но у него мало игровой практики.
- Можно ли сказать по матчу с Камеруном, что наша сборная делает шаги вперед?
- Делает. Но нужны соперники уровня Камеруна. Не Кении, Азербайджана или Кыргызстана. Нашим игрокам сложно настроиться на такие сборные. Это не то, а когда приезжают такие сборные, как Камерун, то приходит полный стадион. Это совсем другое отношение. Ребятам приятно играть. С Кенией, я уверен, мы увидим совсем другой футбол.
- Ждёте разгрома кенийцев?
- Нет. Мы не знаем, как они играют, никто этого не видел, кроме нашего тренерского штаба. Просто в Турции придёт три человека. И игра будет соответственная. А вчера было супер. Пришло много народу, и игра была под стать. Родные трибуны помогали нашей команде. Давно такого не было.
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