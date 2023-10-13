Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Футбольные федерации подчиняются воле политиков»: Кобелев - об УЕФА эксклюзив

13 Октября 2023 • 14:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«С привлечением и последующим отстранением наших юношеских сборных мне всё понятно. Мы прекрасно видим, что футбольные федерации перестали носить общественный характер. Кстати, России это тоже касается. Сейчас футбольные федерации подчиняются воле политиков», - сказал Кобелев.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

Костылев: «В УЕФА всё куплено»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:24 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зимой от «Зенита» будут точечные трансферы»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «От «Спартака» с Абаскалем ждали большего»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал тренера РПЛ, который его впечатлил
15:51 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» Нжи пожелал удачи Личке
15:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не боятся, что зимой за Мансильей выстроится очередь из топ-клубов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Коваль: Чалов уже зимой может уехать из РПЛ
15:19 · Россия. Премьер-лига
Карпов — о Медиалиге: «Я ещё не так стар и не потерял веру в себя»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы Серии А просматривали Сперцяна и Тикнизяна слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уровень футболистов «Спартака» упал, Абаскаль не развивает их качества»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Морелоса: «Хотим перейти в такую команду, как «Зенит» 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Такое ощущение, что «Спартак» проклят»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в игре за сборную Парагвая
13:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выступит на турнире с командами Бразилии
13:46 · Россия. Премьер-лига
Божович — об иностранных тренерах в России: «Могу их назвать только одним русским словом из трёх букв» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Карпов рассказал, в чём заключается крутость Ганчаренко
Все новости
Рекомендуем