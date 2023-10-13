Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеской сборной на международные турниры.

«С привлечением и последующим отстранением наших юношеских сборных мне всё понятно. Мы прекрасно видим, что футбольные федерации перестали носить общественный характер. Кстати, России это тоже касается. Сейчас футбольные федерации подчиняются воле политиков», - сказал Кобелев.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

Костылев: «В УЕФА всё куплено»