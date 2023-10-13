Бывший тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предложил создать собственные аналоги международных турниров.

«Надо найти своих толковых людей, и позвать к нам Южную Америку, Азию и Африку. Сами будем всё делать, без УЕФА. Они потом ещё к нам придут. Вот что надо делать! А то мы как-то мягко с ними. Самая большая страна в мире, величайшая спортивная держава, а так бесхребетно себя ведём», - сказал Костылев.

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

Костылев: «В УЕФА всё куплено»