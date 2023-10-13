Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что «Зенит» в феврале 2024 года сыграет с бразильскими клубами.

«Надо создать свою футбольную ассоциацию со странами БРИКС в составе. Весь мир перед нами, надо работать в этом направлении. В финансовом плане мы можем просто задушить Европу и отключить им газ. Пускай поживут в 18 веке. Хватит кормить всех задаром! Надо начать себя уважать, тогда всё иначе будет», - сказал Масалитин.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.