Карпов: «Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в РПЛ»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов, который выступает на правах аренды за «Уфу», поведал о целях своей нынешней команды.

«Команда и лично я ставим перед собой самые высокие цели. Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в РПЛ. Собралась хорошая команда, которая способна вернуться на прежний уровень», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне уфимский коллектив выступает во Второй лиге.

В текущей кампании Карпов провел два поединка за команду. Трудовое соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года.