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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпов: «Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в РПЛ»

13 Октября 2023 • 11:55 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов, который выступает на правах аренды за «Уфу», поведал о целях своей нынешней команды.

«Команда и лично я ставим перед собой самые высокие цели. Такой большой клуб, как «Уфа», должен играть в РПЛ. Собралась хорошая команда, которая способна вернуться на прежний уровень», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне уфимский коллектив выступает во Второй лиге.

В текущей кампании Карпов провел два поединка за команду. Трудовое соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Вадим Карпов
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