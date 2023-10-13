Украинский футболист «Шахтёра» сбежал в Россию

Игрок украинского «Шахтёра» Александр Распутько сбежал в Россию и попросил политического убежища, об этом рапортует «Брутальный футбол».

Как стало известно источнику, это произошло после поединка Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена». Пропажу полузащитника заметили после того, как тот не явился в аэропорт, чтобы вернуться на Украину.

Стоит отметить, что Распутько является футболистом сборной Украины U19. В составе национальной команды полузащитник провел четыре встречи.

Срок действующего трудового соглашения Александра с «Шахтёром» рассчитан до конца июня следующего года.