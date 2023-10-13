«Оренбург» отреагировал на признание Мансильи игроком месяца в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о признании хавбека команды Брайана Мансильи лучшим футболистом сентября в Премьер-лиге.

«Мы счастливы, что Мансилья стал игроком месяца. Когда кого-то из команды признают, всегда хорошо. Он провёл очень сильный отрезок. Дай бог, чтобы так было и дальше. Это приятно», - приводятся слова функционера на страницах «Чемпионата».

В прошлом месяце аргентинский полузащитник принял участие в четырех встречах Премьер-лиги. Мансилья забил два мяча и сделал две результативные передачи.

По итогам 11 туров «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ.