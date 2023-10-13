Назван лучший игрок РПЛ в сентябре

Подведены итоги голосования за лучшего футболиста Российской премьер-лиги в сентябре. Как информирует пресс-служба турнира, обладателем индивидуальной награды стал 26-летний аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья.

В сентябре южноамериканский легионер принял участие в четырех встречах. Хавбек отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По итогам 11 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против воронежского «Факела» 21 октября.