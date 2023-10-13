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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Ахмата»: «Уверен, команда будет выше десятого места»

13 Октября 2023 • 11:17 Комментировать

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о текущем положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«У «Ахмата» всё будет хорошо! Уверен, мы сможем выправить нынешнюю ситуацию. Наша цель - выигрывать в каждой следующей игре, только так. Уверен, «Ахмат» будет выше десятого места», - цитирует руководителя «Чемпионат».

После 11 туров Российской премьер-лиги грозненская команда набрала 12 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Ахмат» на выезде встретится с «Ростовом». Поединок пройдет 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат
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