Гендиректор «Ахмата»: «Уверен, команда будет выше десятого места»

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о текущем положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«У «Ахмата» всё будет хорошо! Уверен, мы сможем выправить нынешнюю ситуацию. Наша цель - выигрывать в каждой следующей игре, только так. Уверен, «Ахмат» будет выше десятого места», - цитирует руководителя «Чемпионат».

После 11 туров Российской премьер-лиги грозненская команда набрала 12 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Ахмат» на выезде встретится с «Ростовом». Поединок пройдет 22 октября.