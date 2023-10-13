Президент «Ростова» высказался о выгорании Карпина

Арташес Арутюнянц, занимающий пост президента «Ростова», поделился мнением о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Неправда, что Карпин выгорел, я не согласен», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

«Ростов неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 11 туров подопечные Карпина набрали десять баллов и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В активе команды всего две победы.

Следующий поединок ростовский коллектив проведет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 22 октября.