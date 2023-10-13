Карпов: «Если буду нужен, всегда готов вернуться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов, выступающий на правах аренды за «Уфу», заявил о готовности вернуться в московский клуб.

Футболист признался, что никаких обид на ЦСКА он не держит, поэтому готов вернуться в стан «армейцев», если будет нужен команде.

«Если буду нужен, всегда готов вернуться. Я двери не закрывал. Сейчас я рад, что переход в «Уфу» состоялся», — цитирует Карпова «Чемпионат».

В общей сложности в составе ЦСКА 21-летний Карпов успел провести 33 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Цвета «Уфы» футболист защищает с середины сентября текущего года.