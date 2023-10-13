Представитель Макарова: «У Дениса есть желание работать на пределе возможностей и помогать «Динамо»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, рассказал о разговоре между футболистом и главным тренером «бело-голубых» Марцелом Личкой.

Ранее сообщалось, что Макаров вернулся в общую группу «Динамо» после того, как он был отстранён по дисциплинарным причинам.

«У них (с Личкой) состоялся продуктивный дружественный разговор. Обсудили перспективы и пришли к полному взаимопониманию. У Дениса есть желание работать на пределе возможностей и помогать «Динамо» достигать результатов. Макаров счастлив в «Динамо», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Макаров провёл за «Динамо» 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.