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Алексей Миранчук - фанатам «Локомотива»: «Может быть, ещё увидимся»

13 Октября 2023 • 08:27 Комментировать

Хавбек сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук пообщался с представителями СМИ после товарищеской встречи против Камеруна. Спарринг завершился минимальной победой россиян со счетом 1:0. Гол забил нападающий Фёдор Чалов.

«Привет болельщикам «Локомотива», может быть, еще увидимся. Игровое время? Это футбол. Сегодня не играю, завтра играю. Надо быть готовым», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Алексей перешел в «Аталанту» в 2020 году. Трудовое соглашение футболиста с бергамасками рассчитано до конца сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел всего две игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук
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