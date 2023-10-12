​Бышовец назвал секреты успехов «Краснодара»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, южане не проиграли в текущем сезоне еще ни одного поражения, и специалисты всерьез обсуждают чемпионские перспективы клуба. Своим мнением поделился и Анатолий Бышовец, в прошлом тренировавший сборную России. Он отметил стратегию с воспитанием собственных игроков, а также похвалил наставника клуба за грамотный подбор футболистов.

- В успехе команды большую роль сыграла концепция развития клуба, а также сделанный упор на воспитанников. Тренеру удалось найти и использовать сочетания игроков, которые лишают возможностей соперников, могут преодолеть оборону и сохранить свои ворота в безопасности, - цитирует слова Бышовца betonmobile.ru.

«Краснодар» ранее никогда не становился чемпионом России.