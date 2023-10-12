Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец назвал секреты успехов «Краснодара»

12 Октября 2023 • 22:27 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, южане не проиграли в текущем сезоне еще ни одного поражения, и специалисты всерьез обсуждают чемпионские перспективы клуба. Своим мнением поделился и Анатолий Бышовец, в прошлом тренировавший сборную России.  Он отметил стратегию с воспитанием собственных игроков, а также похвалил наставника клуба за грамотный подбор футболистов.

- В успехе команды большую роль сыграла концепция развития клуба, а также сделанный упор на воспитанников. Тренеру удалось найти и использовать сочетания игроков, которые лишают возможностей соперников, могут преодолеть оборону и сохранить свои ворота в безопасности, - цитирует слова Бышовца betonmobile.ru.

«Краснодар» ранее никогда не становился чемпионом России.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
22:27 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец назвал секреты успехов «Краснодара»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал тренера-открытие сезона РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Жером Боатенг отклонил предложение из России слухи
20:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре
19:30 · Россия. Премьер-лига
Черчесов заявил, что не может оценить работу Ромащенко в «Ахмате»
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» подтвердили возвращение Макарова в общую группу
19:14 · Россия. Премьер-лига
Промес стал обладателем «Золотого кабана»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сперцян и Тикнизян вышли в основе сборной Армении в матче с Латвией
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов: «Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Сыпятся ли предложения? Нет, но есть запросы
18:36 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, встречался ли он с представителями «Спартака»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Молодёжная сборная России завершила вничью первый матч в Бразилии
17:34 · Россия. Премьер-лига
Горшков объяснил провальные матчи «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
17:28 · Кубок России
Рахимов оценил вылет «Рубина» из Кубка России с двух сторон
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Медведев высказался о продлении контракта с Мостовым
Все новости
Рекомендуем