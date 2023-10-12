35-летний экс-защитник «Баварии», «Лиона» и сборной Германии Жером Боатенг отклонил предложение от одного из российских клубов, пишет в своих соцсетях Флориан Плеттенберг. Также журналист сообщил, что немцем интересовался неназванный клуб из Бразилии.

Напомним, пару недель назад сообщалось, что Боатенг вот-вот завершит возвращение в «Баварию», за которую выступал долгие годы карьеры и провёл свыше 350 матчей во всех турнирах. Однако позже переход футболиста сорвался и на данный момент он остаётся в статусе свободного агента.

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