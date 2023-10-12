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Кассьерра стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре

12 Октября 2023 • 20:10 Комментировать
Сочи
0:2
Зенит

По информации пресс-службы петербургского «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим футболистом «сине-бело-голубых» по итогам сентября.

Отметим, что колумбиец получил приз второй раз подряд. В сентябре 26-летний нападающий провёл четыре матча, в которых забил три мяча при одной результативной передачей.

После 11 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата с 20 очками. Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ с девятью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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