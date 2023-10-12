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Черчесов заявил, что не может оценить работу Ромащенко в «Ахмате»

12 Октября 2023 • 19:30 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Станислав Черчесов высказался по поводу работы его бывшего коллеги Мирослава Ромащенко в грозненском «Ахмате».

«Следим за ним, результаты мы знаем. Хорошо ли он работает? Я могу быть необъективным (смеётся). Его может оценить только «Ахмат». А мы около пятнадцати лет работали вместе сообща, поэтому желаю ему всего-всего. Он знает мое мнение, я благословил его», - говорит Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Ромащенко помогал Черчесову во всех его командах ещё с сочинской «Жемчужины». Однако более месяца назад специалист решил продолжить работу самостоятельно и возглавил грозненский «Ахмат». Сейчас клуб из столицы Чеченской республики идёт в РПЛ на 11-м месте с 12 баллами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Станислав Черчесов Ахмат
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