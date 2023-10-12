Сперцян и Тикнизян вышли в основе сборной Армении в матче с Латвией

Национальная сборная Армении в эти минуты начала свой поединок квалификации на Евро-2024 против команды Латвии. В составе армянской команды вышли несколько игроков, знакомые российскому болельщику. В целом, состав команды Александра Петракова выглядит так:

Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Мкртчян, Тикнизян, Дашян, Иву, Сперцян, Барсегян, Бриаско-Балекян, Селараян.

Отметим, что в запасе остался набравший отличную форму полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян.

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