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Сперцян и Тикнизян вышли в основе сборной Армении в матче с Латвией

12 Октября 2023 • 19:11 Комментировать
Латвия
1:0
Армения
1 4.60 X 3.45 2 1.90
2-й тайм

Национальная сборная Армении в эти минуты начала свой поединок квалификации на Евро-2024 против команды Латвии. В составе армянской команды вышли несколько игроков, знакомые российскому болельщику. В целом, состав команды Александра Петракова выглядит так:

Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Мкртчян, Тикнизян, Дашян, Иву, Сперцян, Барсегян, Бриаско-Балекян, Селараян.

Отметим, что в запасе остался набравший отличную форму полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян.

Следить за противостоянием команд Латвии и Армении можно в формате текстовой трансляции на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Наир Тикнизян Эдуард Сперцян
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ЛАТВИЯ АРМЕНИЯ
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