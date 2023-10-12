​Черчесов: «Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в своё время российские футболисты тоже переезжали в европейские чемпионаты.

«Мы в своё время тоже уезжали. Только мы знали куда едем, выбирали лучшее. Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат», - цитирует Черчесова Sport24.

В 1993 году Станислав Черчесов переходил из «Спартака» в дрезденское «Динамо». В Германии россиянин, выступавший на позиции голкипера, провёл два года.

Отметим, что в настоящий момент Станислав Черчесов находится без тренерской работы. Летом российский специалист покинул «Ференцварош».