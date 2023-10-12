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Черчесов: Сыпятся ли предложения? Нет, но есть запросы

12 Октября 2023 • 18:46 Комментировать

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своём будущем.

«Сыпятся ли предложения? Нет, это громкие слова. Есть запросы, общение, но если помните мою карьеру, ни разу не было такого, чтобы я сегодня закончил в одном месте работу, а завтра сразу оказался в другом», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы 60-летнего тренера был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле этого года.

Ранее Черчесов возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар» и другие клубы.

В последние недели СМИ активно сватали Черчесова в стан «красно-белых», но в клубе заявили, что не собираются увольнять Гильермо Абаскаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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