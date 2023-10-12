​Молодёжная сборная России завершила вничью первый матч в Бразилии

В октябре молодёжная сборная России проведёт четыре товарищеских матча против команд академий местных клубов. В четверг команда Ивана Шабарова играла против молодёжки «СКА Бразил». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

За российскую молодёжку голы забили Александр Чупаёв (17-я минута) и Илья Кирш (86-я минута).

Россия (до 21 года) – «СКА Бразил» 2:2

Голы: Чупаёв, 17 – 1:0, Кафе, 32 – 1:1, Таиллон, 66 – 1:2, Кирш, 86 – 2:2.

Добавим, что в четверг вечером национальная сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.