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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Молодёжная сборная России завершила вничью первый матч в Бразилии

12 Октября 2023 • 18:22 Комментировать

В октябре молодёжная сборная России проведёт четыре товарищеских матча против команд академий местных клубов. В четверг команда Ивана Шабарова играла против молодёжки «СКА Бразил». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

За российскую молодёжку голы забили Александр Чупаёв (17-я минута) и Илья Кирш (86-я минута).

Россия (до 21 года) – «СКА Бразил» 2:2

Голы: Чупаёв, 17 – 1:0, Кафе, 32 – 1:1, Таиллон, 66 – 1:2, Кирш, 86 – 2:2.  

Добавим, что в четверг вечером национальная сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
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