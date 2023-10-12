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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков объяснил провальные матчи «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

12 Октября 2023 • 17:34 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Российский тренер, бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на турнирное положение питерцев после 11 тура Премьер-лиги. На данный момент действующий чемпион страны идёт на третьем месте и семь очков уступает «Краснодару» с первого места.

«В каких‑то матчах была неполная мотивация. Настраивать себя после пяти подряд чемпионств непросто. Виноват ли Семак, что нет мотивации? Это совокупность проблем тренерского штаба и футболистов. Но борьба за чемпионство впереди, шансы не потеряны», - рассуждает Горшков для Legalbet.

В 12-м туре РПЛ питерцы примут дома прямого конкурента, команду со второго места – самарские «Крылья Советов». Волжане лишь на балл опережают «Зенит» в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков
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