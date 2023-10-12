​Медведев высказался о продлении контракта с Мостовым

На днях «Зенит» объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Андреем Мостовым. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Мы очень рады, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно. Как говорится, торопились не спеша. Мы согласовали и срок контракта, и бонусную часть», - цитирует Медведева Sport24.

Медведев не стал отвечать на вопрос, прописана ли в контракте Мостового опция выкупа. По словам руководителя питерского клуба, это является внутренней кухней «сине-бело-голубых».

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на семь зачётных баллов.