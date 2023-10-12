​МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР). Отстранение действует до дальнейшего уведомления.

Своё решение МОК объясняет тем, что ОКР включил в свой состав представительства новых регионов. В МОК видят в этом нарушение олимпийской хартии.

Отмечается, что решение об отстранении МОК не влияет на решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду 2024 года, которая пройдёт в Париже.

Напомним, что на днях УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.