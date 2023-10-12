Булыкин объяснил, почему Ивич будет признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о лучшем тренере Российской премьер-лиги по итогам сентября.

«Краснодар» держится на первом месте, выдает неплохие матчи. Думаю, Ивич будет лучшим тренером сентября. Осинькин? «Крылья Советов» тоже хорошо играли, поэтому его можно поставить на вторую строчку», — цитирует Булыкина портал «РБ Спорт».

В 11 турах «Краснодар» смог набрать 27 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» находятся на второй строчке, имея в своей копилке 21 балл.

В 12-м туре РПЛ «быки» будут гостить у «Балтики», а самарский коллектив на выезде встретится с «Зенитом».