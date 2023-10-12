Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин объяснил, почему Ивич будет признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

12 Октября 2023 • 16:20 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о лучшем тренере Российской премьер-лиги по итогам сентября.

«Краснодар» держится на первом месте, выдает неплохие матчи. Думаю, Ивич будет лучшим тренером сентября. Осинькин? «Крылья Советов» тоже хорошо играли, поэтому его можно поставить на вторую строчку», — цитирует Булыкина портал «РБ Спорт».

В 11 турах «Краснодар» смог набрать 27 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» находятся на второй строчке, имея в своей копилке 21 балл.

В 12-м туре РПЛ «быки» будут гостить у «Балтики», а самарский коллектив на выезде встретится с «Зенитом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Дмитрий Булыкин Игорь Осинькин Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
16:53 · Россия. Премьер-лига
​МОК отстранил Олимпийский комитет России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему Ивич будет признан лучшим тренером РПЛ в сентябре
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Личка вернул Макарова к тренировкам «Динамо»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «За команду не стыдно»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Гассама назвал лучшего француза, выступавшего в РПЛ
15:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Митков хотел бы вернуться в Россию»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о лидерстве «Краснодара»: «Команда стала играть на результат»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв выбрал лучшего тренера РПЛ в сентябре
15:04 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: Надеюсь, что в России не сменится чемпион
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Министр спорта России не считает, что решение УЕФА по юношам связано с возможным переходом РФС в АФК
14:48 · Россия. Премьер-лига
​«Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант»: Ари поддержал Карпина 1
14:43 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал о том, как проходит восстановление Шунина
14:41 · Россия. Премьер-лига
​В МИД России призвали УЕФА определить свой статус
14:34 · Россия. Премьер-лига
​Функционал ВАР могут расширить для угловых и штрафных ударов
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Переговоры ВАР могут стать доступны в прямом эфире – идёт обсуждение
Все новости
Рекомендуем