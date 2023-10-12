​Личка вернул Макарова к тренировкам «Динамо»

Полузащитник Денис Макаров вернулся к работе с основой «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», решение принял главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка по итогам разговора с футболистом. К московскому дерби с «Локомотивом» Макаров будет готовиться вместе с остальными игроками «Динамо».

Ранее стало известно об отстранении Макарова от команды из-за его поведения.

Матч Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо» пройдёт в субботу, 21 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.