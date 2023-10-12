Президент «Урала» Иванов: «За команду не стыдно»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о результатах екатеринбургской команды на старте текущего сезона.

Напомним, после 11 туров РПЛ «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Иванов похвалил екатеринбургскую команду за игру, отметив, что «Урал» хочет быть как можно выше в турнирной таблице.

«Когда первый круг закончится, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Сейчас мы где-то недобрали, а может и перебрали. Но сам факт, что за команду не стыдно. В каждой игре они показывают нормальный футбол», — цитирует Иванова Metaratings.

Свой следующий матч «Урал» проведёт 22 октября против «Сочи». Начало — в 12:00 по московскому времени.