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Игрок «Балтики» Гассама назвал лучшего француза, выступавшего в РПЛ

12 Октября 2023 • 15:48 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Защитник «Балтики» Натан Гассама назвал сильнейшего французского футболиста, выступавшего в РПЛ.

Гассама отметил бывшего полузащитника «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна.

«Помню Вальбуэна, но я никогда не играл против него. Не фанат Матьё, но это один из лучших игроков во Франции, который поиграл в России», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, Вальбуэна выступал за «Динамо» в период с 2014 по 2015 год. В общей сложности в составе «бело-голубых» полузащитник провёл 40 матчей, забил шесть голов и отдал 17 результативных передач.

В настоящий момент 39-летний Вальбуэна защищает цвета кипрского клуба «Аполлон».  

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Динамо Москва Матье Вальбуэна Аполлон Лимассол Натан Гассама
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