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Агент: «Митков хотел бы вернуться в Россию»

12 Октября 2023 • 15:31 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Николай Жейнов, агент бывшего нападающего «Рубина» Димитара Миткова, заявил, что болгарский футболист будет рад вернуться в Россию.

«Никто из «Рубина» с нами не связывался, но обиды на клуб никакой нет. Николай хотел бы вернуться в Россию, ему это было бы интересно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Митков провёл в «Рубине» на правах аренды, а принадлежит он софийскому «Локомотиву». В составе казанской команды 23-летний нападающий успел провести 11 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает болгарского футболиста в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Локомотив София Димитар Митков Николай Жейнов
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