Агент: «Митков хотел бы вернуться в Россию»

Николай Жейнов, агент бывшего нападающего «Рубина» Димитара Миткова, заявил, что болгарский футболист будет рад вернуться в Россию.

«Никто из «Рубина» с нами не связывался, но обиды на клуб никакой нет. Николай хотел бы вернуться в Россию, ему это было бы интересно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Митков провёл в «Рубине» на правах аренды, а принадлежит он софийскому «Локомотиву». В составе казанской команды 23-летний нападающий успел провести 11 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает болгарского футболиста в 300 тысяч евро.