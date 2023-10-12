Деменко — о лидерстве «Краснодара»: «Команда стала играть на результат»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил результаты кубанского коллектива в текущем сезоне.

«Команда стала играть на результат. Все-таки, Ивич достучался до руководства, что красивый футбол нужен, но результат превыше всего. Команда прибавляет не только в плане результата, но и в стабильности», — цитирует Деменко Vprognoze.

За 11 туров «Краснодар» набрал 27 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущие на второй строчке «Крылья Советов» на шесть баллов.

Стоит сказать, что «быки» пока ни разу не проиграли в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре подопечные Владимира Ивича на выезде сыграют с «Балтикой».