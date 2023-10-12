Кузьмичёв выбрал лучшего тренера РПЛ в сентябре

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о кандидатах на звание лучшего тренера чемпионата России по итогам сентября.

Ранее РПЛ опубликовала список кандидатов, в котором оказались Владимир Ивич («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Сергей Юран («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Давид Деограсия («Оренбург»).

«Если брать только результат, то Ивич стал лучшим. Рассматривая результат и игру в комплексе, содержание, зрелищность, я бы отдал предпочтение Игорю Осинькину. За «Крыльями» было интересно смотреть», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

На данный момент лидером чемпионата России является «Краснодар». На второй строчке располагаются «Крылья Советов». Третий — «Зенит».