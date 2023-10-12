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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмичёв выбрал лучшего тренера РПЛ в сентябре

12 Октября 2023 • 15:22 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о кандидатах на звание лучшего тренера чемпионата России по итогам сентября.

Ранее РПЛ опубликовала список кандидатов, в котором оказались Владимир Ивич («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Сергей Юран («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Давид Деограсия («Оренбург»).

«Если брать только результат, то Ивич стал лучшим. Рассматривая результат и игру в комплексе, содержание, зрелищность, я бы отдал предпочтение Игорю Осинькину. За «Крыльями» было интересно смотреть», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

На данный момент лидером чемпионата России является «Краснодар». На второй строчке располагаются «Крылья Советов». Третий — «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Владимир Кузьмичёв Игорь Осинькин Владимир Ивич
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