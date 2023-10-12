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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев: Надеюсь, что в России не сменится чемпион

12 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, ныне выступающий за французский «Гавр», высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«С каждым годом все больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдет», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Напомним, последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги остались за санкт-петербургским «Зенитом». На данный момент лидером национального чемпионата является «Краснодар», который набрал 27 очков в 11 матчах. «Сине-бело-голубые» располагаются на третьем месте, отставая от «быков» на 7 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Далер Кузяев
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