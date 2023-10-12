​Министр спорта России не считает, что решение УЕФА по юношам связано с возможным переходом РФС в АФК

Министр спорта России Олег Матыцин не считает, что решение УЕФА об отмене допуска юношеских российских сборных связано с возможным переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Не думаю, что это связанные между собой вопросы. Мы знаем, что диалог РФС с руководством УЕФА продолжается, но, конечно, это горький опыт, который надо учитывать в дальнейшей работе», - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что УЕФА отменил допуск юношеских сборных России во вторник по итогам заседания исполнительного комитета. Ранее ряд стран объявили о намерении бойкотировать матчи против российских юношеских команд.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён