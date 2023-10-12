​«Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант»: Ари поддержал Карпина

Экс-игрок сборной России Ари Феррейра поддержал Валерия Карпина, который недавно посоветовал российским футболистам по возможности переходить в европейские чемпионаты.

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Я всегда об этом говорю. Карпин абсолютно прав», - цитирует Ари Sport24.

По словам Ари, футболистам из России нужно поиграть за рубежом хотя бы несколько лет, что позволит им получить важный опыт и возможности для развития.

«Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант», - сказал бывший нападающий «Краснодара».

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Камеруна. Не пропустите текстовую трансляцию.