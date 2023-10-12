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Личка рассказал о том, как проходит восстановление Шунина

12 Октября 2023 • 14:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о восстановлении вратаря команды Антона Шунина после травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«У него и раньше были проблемы с плечом, а с «Ахматом» он получил осложнение. Сейчас Антон работает вместе с физиотерапевтом и доктором. Мы будем наблюдать за ним и смотреть, если за две недели паузы всё будет нормально — он может сыграть», — цитирует Личку Sport24.

Специалист также похвалил за игру второго вратаря команды Игоря Лещука в последних матчах «бело-голубых» против «Факела» (0:0) и «Спартака» (3:0).

После 11 туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 21 октября против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Марцел Личка
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