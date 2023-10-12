​В МИД России призвали УЕФА определить свой статус

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных страны к официальным соревнованиям.

По словам Захаровой, УЕФА должен определиться, какой организацией он является – политической или спортивной.

«УЕФА надо определиться. Если он является международной политической организацией, тогда надо принимать в расчёт политические требования, политическую мотивацию, политические подходы стран. Либо это организация всё-таки спортивная», - цитирует Захарову ТАСС.

Захарова добавила, что если УЕФА является спортивной организацией, то он должен действовать в рамках своего устава по принципу «спорт вне политики». Если же УЕФА считает себя политической организацией, то ему следует менять свой статус и символику, а также оповестить об этом членов, считает Захарова.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён