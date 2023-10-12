​Функционал ВАР могут расширить для угловых и штрафных ударов

В настоящий момент ВАР может вмешиваться в игру только в случае очевидных ошибок главного арбитра в некоторых основных ситуациях - пенальти, голы, красные карточки… Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем, который работает в IFAB, сообщил, что в настоящий момент обсуждается возможность расширения функционала ВАР. Так, в будущем видеоассистенты смогут вмешиваться при назначении угловых и штрафных ударов. Слова Буллингема на своих страницах приводит The Guardian.

IFAB – международный совет футбольных ассоциаций, который регулирует правила футбола.

​Переговоры ВАР могут стать доступны в прямом эфире – идёт обсуждение