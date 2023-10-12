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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Переговоры ВАР могут стать доступны в прямом эфире – идёт обсуждение

12 Октября 2023 • 14:26 Комментировать

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила футбола, обсуждает возможность изменения в работе системы ВАР. Так, переговоры между видеоассистентами и главным рефери могут стать доступны в прямом эфире. Об обсуждении такой возможности рассказал Марк Буллингем, который возглавляет Футбольную ассоциацию Англии, а также работает в IFAB.

«Прозрачность – это действительно хорошо, и мы хотим, чтобы фанаты получили максимальный доступ», - цитирует Буллингема The Guardian.

Стоит напомнить, что недавно громкий судейский скандал грянул в Англии. Там из-за несогласованности ВАР и главного судьи не был засчитан чистый гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма».  

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство VAR Марк Буллингем
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