Божович — о словах Дзюбы о Семаке: «Нельзя так поступать с тренером, с которым ты столько достиг»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович отреагировал на слова нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, на вопрос о Семаке Дзюба ответил — «а кто это?». Отметим, что ранее футболист выступал под руководством российского тренера за «Зенит».

«Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», — цитирует Божовича Sport24.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.