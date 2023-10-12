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Божович — о словах Дзюбы о Семаке: «Нельзя так поступать с тренером, с которым ты столько достиг»

12 Октября 2023 • 13:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович отреагировал на слова нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, на вопрос о Семаке Дзюба ответил — «а кто это?». Отметим, что ранее футболист выступал под руководством российского тренера за «Зенит».  

«Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», — цитирует Божовича Sport24.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович Сергей Семак Артём Дзюба
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