Агент сообщил о скором возвращении Кравцова

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о травме своего клиента.

«У Кирилла повреждение, за точным диагнозом обратитесь в «Сочи». Что касается сроков восстановления, думаю, в ближайшее время он вернётся», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов провёл за «Сочи» 10 матчей, в которых он забил один гол.

После 11 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч «Сочи» проведёт 22 октября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.