Гуренко назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о борьбе за титул чемпиона России в сезоне 2023/2024.

«Не соглашусь с тем, что только «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Тот же «Локомотив» и ЦСКА ещё будут в этой борьбе за «золото». «Спартак» немного буксует», - цитирует Гуренко Metaratings.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Сейчас, после 11 туров нового сезона РПЛ, на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар». «Зенит» идёт третьим, отставая от «быков» на семь зачётных баллов.

Матчи 12-го тура чемпионата России пройдут 21 и 22 октября.