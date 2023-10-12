Кузяев: Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнил атмосферу на футболе в России и Франции.

Игрок отметил, что атмосфера значительно отличается от того, к чему все уже успели привыкнуть в России, ведь стадионы во Франции забиваются практически на полную, да и болельщики активно болеют за свои команды.

«Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та. Думаю, это подтвердит любой футболист, играющий в РПЛ», - приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Напомним, что Кузяев пополнил ряды французского клуба в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2025 года.