Балахнин: «Совмещение мешает работе Карпина, он во многом не объективен»

Известный российский тренер Сергей Балахнин выразил мнение, что Валерию Карпину вредит совмещение постов в «Ростове» и сборной России.

По мнению специалиста, работа в клубе мешает Карпину походить объективно к формированию состава национальной команды.

«Я по-прежнему считаю, что совмещение вредит и мешает работе тренера. Карпин не исключение. Ему тяжело работать на два фронта, он во многом не объективен», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 12 октября, сборная России встретится в товарищеском матче с командой Камеруна. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся она в 19:00 по московскому времени.