Ивич и Юран - среди претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

Пресс-служба РПЛ представила имена номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.
За индивидуальную награду поборются следующие специалисты: Владимир Ивич («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Сергей Юран («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Давид Деограсия («Оренбург»).
Победитель будет определен по итогам голосования легенд РПЛ, болельщиков и телевизионных экспертов.
По итогам 11 туров Премьер-лиги уверенно лидирует «Краснодар», набравший 27 баллов. На второй позиции располагаются «Крылья Советов» (21), а тройку лучших замыкает петербургский «Зенит» (20).
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