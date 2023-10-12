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Тюкавин сказал, что потребует от Захаряна проставиться после первого гола за «Реал Сосьедад»

12 Октября 2023 • 11:57 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
21.10 15:00

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что поддерживает связь со своим бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

«С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся. Знаю, что вышел против «Атлетико», следим за ним.

Потребую ли у него проставу после первого гола? Да, конечно (смеётся)», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба 20-летний футболист успел провести четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян Константин Тюкавин
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