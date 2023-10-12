Тюкавин сказал, что потребует от Захаряна проставиться после первого гола за «Реал Сосьедад»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что поддерживает связь со своим бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

«С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся. Знаю, что вышел против «Атлетико», следим за ним.

Потребую ли у него проставу после первого гола? Да, конечно (смеётся)», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба 20-летний футболист успел провести четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.