РФС поздравил Симоняна с 97-летием

Пресс-служба РФС поздравила с днем рождения бывшего нападающего сборной СССР и московского «Спартака» Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 97 лет.

«Сегодня день рождения празднует живая легенда футбола - Никита Симонян. От всей души поздравляем Никиту Павловича! Желаем крепчайшего здоровья, счастья и исполнения всех желаний!» - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

Симонян защищал цвета «Спартака» с 1959 по 1969 год. В качестве игрока он четыре раза становился чемпионом СССР в составе «красно-белых». Симонян является лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 забитыми мячами.