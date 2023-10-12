Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «красно-зелёных» в чемпионате.

«Перед сезоном я думал, что «Локомотив» будет в пятёрке в РПЛ. Также ждал, что очковый отрыв до лидера будет небольшим. Пока всё так и есть. Я не ждал, что «Локомотив» будет идти на первом месте, потому что сейчас в чемпионате есть другие серьёзные команды. Вторая треть чемпионата будет решающей, сейчас важно далеко не отпустить лидера. Я ждал, что команда сохранит свой весенний стиль, но сейчас кое-что изменилось. На «Локо» иначе настраиваются, а гонка лидеров усилилась», - сказал Сенников.

После 11 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и занимают четвертое место в таблице.