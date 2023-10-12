Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» предложил отказаться от идеи допуска российских клубов до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

«В УЕФА всё куплено! Где играть? Нигде! С кем захотим, с тем и будем играть. Стран много, надо только начать. Хоть в Азию можно перейти, хоть куда. Наш футбол в наглую фактически приговорили к уничтожению, а мы молчим», - сказал Костылев.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

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